Костюк успешно стартовала на Australian Open-2024, Калинина и Стародубцева выбыли из турнира

Первый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису преодолели четыре украинки.

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась во второй круг Australian Open-2024. На старте основной сетки она одержала победу над американкой Клер Лю.

Напряженный поединок длился 2 часа 5 минут и завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:1 в пользу 21-летней уроженки Киева.

В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (№28 WTA).

А вот Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева завершили свои выступления в одиночном разряде Australian Open-2024, не сумев преодолеть стартовый круг основной сетки.

Калинина в первом для себя матче на турнире разгромно уступила Аранче Рус из Нидерландов. Встреча длилась один час 28 минут и закончилась со счетом 1:6, 0:6.

Стародубцева, завоевавшая право сыграть в основе Australian Open через квалификацию, в первом круге проиграла шестой сеяной – Онс Жабер из Туниса. Встреча длилась один час и восемь минут и завершилась со счетом 3:6, 1:6.

Итак, во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют четыре украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится с 14-го по 28 января в Мельбурне (Австралия).

Напомним, в этом году Украина обновила национальный рекорд по количеству теннисисток в основной сетке Australian Open.

Читайте также:

Громкая сенсация: украинская теннисистка разбила действующую победительницу Wimbledon на старте Australian Open

Свитолина одержала разгромную победу на старте Australian Open-2024

Цуренко волевой победой стартовала в основной сетке Australian Open-2024, Снигур вылетела