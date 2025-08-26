- Дата публикации
-
Костюк успешно стартовала на US Open-2025
Марта единственная из украинок смогла преодолеть первый раунд Открытого чемпионата США.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) успешно начала выступления в основной сетке одиночного разряда US Open-2025.
В своем стартовом матче на турнире 23-летняя уроженка Киева обыграла британку Кэти Бултер (№48 WTA) – 6:4, 6:4.
Поединок длился 1 час и 38 минут. Марта 9 раз подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 4 из 9 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Костюк на US Open-2025 станет 81-я ракетка мира, турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез.
Марта – единственная украинка, кому удалось пробиться во второй круг US Open-2025. Ранее первый раунд этого турнира Grand Slam не сумели преодолеть Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Костюк в седьмой раз выступает на US Open. Ее лучшим результатом здесь является третий раунд, куда она добиралась в 2020 и 2024 годах.
Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.
Напомним, чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.