Костюк успешно стартовала на US Open-2025

Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) успешно начала выступления в основной сетке одиночного разряда US Open-2025.

В своем стартовом матче на турнире 23-летняя уроженка Киева обыграла британку Кэти Бултер (№48 WTA) – 6:4, 6:4.

Поединок длился 1 час и 38 минут. Марта 9 раз подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Костюк на US Open-2025 станет 81-я ракетка мира, турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез.

Марта – единственная украинка, кому удалось пробиться во второй круг US Open-2025. Ранее первый раунд этого турнира Grand Slam не сумели преодолеть Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Костюк в седьмой раз выступает на US Open. Ее лучшим результатом здесь является третий раунд, куда она добиралась в 2020 и 2024 годах.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Напомним, чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.