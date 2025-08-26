ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

Костюк успешно стартовала на US Open-2025

Марта единственная из украинок смогла преодолеть первый раунд Открытого чемпионата США.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) успешно начала выступления в основной сетке одиночного разряда US Open-2025.

В своем стартовом матче на турнире 23-летняя уроженка Киева обыграла британку Кэти Бултер (№48 WTA) – 6:4, 6:4.

Поединок длился 1 час и 38 минут. Марта 9 раз подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Костюк на US Open-2025 станет 81-я ракетка мира, турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез.

Марта – единственная украинка, кому удалось пробиться во второй круг US Open-2025. Ранее первый раунд этого турнира Grand Slam не сумели преодолеть Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Костюк в седьмой раз выступает на US Open. Ее лучшим результатом здесь является третий раунд, куда она добиралась в 2020 и 2024 годах.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Напомним, чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.

Дата публикации
Количество просмотров
111
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie