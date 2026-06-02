Костюк установила историческое для Украины достижение на Roland Garros

Марта Костюк стала первой украинкой, которая дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№15 WTA) установила историческое достижение после победы над своей соотечественницей Элиной Свитолиной (№7 WTA) в четвертьфинале Roland Garros-2026.

23-летняя уроженка Киева стала первой украинкой, которая дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.

Марта впервые в карьере добралась до 1/2 финала турнира Grand Slam — до сих пор ее самым большим достижением на мэйджорах был четвертьфинал Australian Open-2024.

Ранее в полуфинал Roland Garros среди украинцев в одиночном разряде доходил только Андрей Медведев — в 1993 и 1999 годах.

В полуфинале Костюк сыграет с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (№8 WTA), которая в четвертьфинале победила румынку Сорану Кырстю (№18 WTA) — 6:0, 6:3.

Ранее сообщалось, что Костюк прокомментировала победу над Свитолиной в историческом четвертьфинале Roland Garros — впервые две украинки сыграли между собой на этой стадии турниров Grand Slam.

Также мы рассказывали, что Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале именно Андрееву, с которой ей теперь придется встретиться в полуфинале Roland Garros.

