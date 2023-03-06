Личный рекорд Костюк, падение Ястремской: обновленные теннисные рейтинги WTA и ATP

Марта совершила солидный рывок после завоевания первого в карьере титула WTA.
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам последних турниров.
Украинская теннисистка Марта Костюк, которая на турнире в Остине (США) завоевала дебютный титул на уровне WTA, обновила личный рекорд. 20-летняя уроженка Киева поднялась на 12 позиций и теперь замыкает топ-40.
Статус первой ракетки Украины сохранила Ангелина Калинина, которая на прошлой неделе не выступала. Она продолжает занимать 29-е место в мировой классификации.
А вот Даяна Ястремская после вылета в первом круге турнира в Остине опустилась на 39 строчек в рейтинге WTA и сейчас идет только 142-й.
В топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет его польская теннисистка Ига Швентек. За ней следуют белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.
Рейтинг WTA
1. Ига Швентек (Польша) – 10585
2. Арина Соболенко – 6100
3. Джессика Пегула (США) – 5495
4. Онс Жабер (Тунис) – 4921
5. Каролин Гарсия (Франция) – 4905
6. Кори Гауфф (США) – 4251
7. Мария Саккари (Греция) – 3451
8. Дарья Касаткина – 3375
9. Белинда Бенчич (Швейцария) – 3360
10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2935
...
29. Ангелина Калинина – 1422
40. Марта Костюк – 1270, +12
82. Екатерина Байндль – 748, +2
95. Леся Цуренко – 688, +3
142. Даяна Ястремская – 462, -39
158. Дарья Снигур – 411, -1
264. Катарина Завацкая — 252, -2
288. Екатерина Володько – 213
Первой ракеткой Украины среди мужчин остается Алексей Крутых, который потерял две позиции в мировом зачете и переместился на 162-е место.
Лидировать в рейтинге АТР продолжает серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третье – грек Стефанос Циципас.
Рейтинг ATP
1. Новак Джокович (Сербия) – 7160
2. Карлос Алькарас (Испания) – 6780
3. Стефанос Циципас (Греция) – 5805
4. Каспер Рууд (Норвегия) – 5560
5. Тейлор Фриц (США) – 3795
6. Даниил Медведев – 3775, +1
7. Андрей Рублев – 3660, -1
8. Хольгер Руне (Дания) – 3321, +2
9. Рафаэль Надаль (Испания) – 3315, -1
10. Феликс Оже-Альясим (Канада) – 3245, -1
...
162. Алексей Крутых – 365, -2
338. Виталий Сачко – 149, -1
386. Илья Марченко – 122, +2
397. Александр Овчаренко – 119, -16
401. Владислав Орлов – 118, -11
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