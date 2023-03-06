Личный рекорд Костюк, падение Ястремской: обновленные теннисные рейтинги WTA и ATP

Марта совершила солидный рывок после завоевания первого в карьере титула WTA.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам последних турниров.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая на турнире в Остине (США) завоевала дебютный титул на уровне WTA, обновила личный рекорд. 20-летняя уроженка Киева поднялась на 12 позиций и теперь замыкает топ-40.

Статус первой ракетки Украины сохранила Ангелина Калинина, которая на прошлой неделе не выступала. Она продолжает занимать 29-е место в мировой классификации.

А вот Даяна Ястремская после вылета в первом круге турнира в Остине опустилась на 39 строчек в рейтинге WTA и сейчас идет только 142-й.

В топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет его польская теннисистка Ига Швентек. За ней следуют белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 10585

2. Арина Соболенко – 6100

3. Джессика Пегула (США) – 5495

4. Онс Жабер (Тунис) – 4921

5. Каролин Гарсия (Франция) – 4905

6. Кори Гауфф (США) – 4251

7. Мария Саккари (Греция) – 3451

8. Дарья Касаткина – 3375

9. Белинда Бенчич (Швейцария) – 3360

10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2935

...

29. Ангелина Калинина – 1422

40. Марта Костюк – 1270, +12

82. Екатерина Байндль – 748, +2

95. Леся Цуренко – 688, +3

142. Даяна Ястремская – 462, -39

158. Дарья Снигур – 411, -1

264. Катарина Завацкая — 252, -2

288. Екатерина Володько – 213

Первой ракеткой Украины среди мужчин остается Алексей Крутых, который потерял две позиции в мировом зачете и переместился на 162-е место.

Лидировать в рейтинге АТР продолжает серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третье – грек Стефанос Циципас.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия) – 7160

2. Карлос Алькарас (Испания) – 6780

3. Стефанос Циципас (Греция) – 5805

4. Каспер Рууд (Норвегия) – 5560

5. Тейлор Фриц (США) – 3795

6. Даниил Медведев – 3775, +1

7. Андрей Рублев – 3660, -1

8. Хольгер Руне (Дания) – 3321, +2

9. Рафаэль Надаль (Испания) – 3315, -1

10. Феликс Оже-Альясим (Канада) – 3245, -1

...

162. Алексей Крутых – 365, -2

338. Виталий Сачко – 149, -1

386. Илья Марченко – 122, +2

397. Александр Овчаренко – 119, -16

401. Владислав Орлов – 118, -11

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