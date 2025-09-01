- Дата публикации
Костюк установила рекорд Украины на турнирах Grand Slam
Марта стала первой украинкой, которой удалось выйти в 1/8 финала мэйджора одновременно в одиночном и парном разрядах.
Украинская теннисистка Марта Костюк установила национальный рекорд на турнирах Grand Slam.
23-летняя уроженка Киева добралась до 1/8 финала US Open-2025 как в одиночном, так и парном разряде, где выступает вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.
Марта стала первой в истории украинкой, которой удалось выйти в 1/8 финала мэйджора одновременно в одиночном и парном разрядах.
Ранее ряд украинских теннисисток доходили до 1/8 финала одиночного и парного разрядов на турнирах Grand Slam, но делали это в разные сезоны.
Екатерина Бондаренко, US Open: в 2009 году в одиночном разряде, в 2008-м в парном;
Алена Бондаренко, Australian Open: в 2010 году в одиночном разряде, в 2008-м в парном;
Марта Костюк, Roland Garros: в 2021-м в одиночном разряде и в 2020, 2022, 2023, 2024 годах в парном; Australian Open: в 2024-м в одиночном разряде и в 2022, 2023, 2025 годах в парном; US Open-2025: и в одиночном, и в парном разрядах;
Леся Цуренко, Wimbledon: в 2023 году в одиночном разряде и 2017-м в парном;
Даяна Ястремская, Australian Open: в 2024 году в одиночном разряде и 2022-м в парном.
Костюк в 1/8 финала одиночного разряда US Open-2025 сразится с чешкой Каролиной Муховой (№13 WTA). Этот матч состоится в понедельник, 1 сентября.
За выход в четвертьфинал парного турнира Костюк и Русе сыграют против "нейтральной" россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизе Мертенс.