Костюк установила рекорд Украины на турнирах Grand Slam

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк установила национальный рекорд на турнирах Grand Slam.

23-летняя уроженка Киева добралась до 1/8 финала US Open-2025 как в одиночном, так и парном разряде, где выступает вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Марта стала первой в истории украинкой, которой удалось выйти в 1/8 финала мэйджора одновременно в одиночном и парном разрядах.

Ранее ряд украинских теннисисток доходили до 1/8 финала одиночного и парного разрядов на турнирах Grand Slam, но делали это в разные сезоны.

Екатерина Бондаренко, US Open : в 2009 году в одиночном разряде, в 2008-м в парном;

Алена Бондаренко , Australian Open : в 2010 году в одиночном разряде, в 2008-м в парном;

Марта Костюк, Roland Garros : в 2021-м в одиночном разряде и в 2020, 2022, 2023, 2024 годах в парном; Australian Open: в 2024-м в одиночном разряде и в 2022, 2023, 2025 годах в парном; US Open-2025: и в одиночном, и в парном разрядах;

Леся Цуренко , Wimbledon : в 2023 году в одиночном разряде и 2017-м в парном;

Даяна Ястремская, Australian Open: в 2024 году в одиночном разряде и 2022-м в парном.

Костюк в 1/8 финала одиночного разряда US Open-2025 сразится с чешкой Каролиной Муховой (№13 WTA). Этот матч состоится в понедельник, 1 сентября.

За выход в четвертьфинал парного турнира Костюк и Русе сыграют против "нейтральной" россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизе Мертенс.