Костюк уступила четвертой ракетке мира в финале турнира WTA 500 в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) в финале турнира WTA 500 в Штутгарте потерпела поражение от четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

Решающий матч длился 1 час 11 минут и закончился со счетом 6:2, 6:2 в пользу соперницы украинки.

На пути в финал соревнований в Штутгарте украинка одержала три подряд победы над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга. Костюк одержала сверхсложную победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь (№7 WTA), одержала волевую победу над американкой Кори Гауфф (№3 WTA) и победила действующую чемпионку Wimbledon чешку Маркета Вондроушову (№8 WTA).

Для Костюк это был третий в карьере финал уровня WTA и второй в этом году. В начале марта она уступила британке Кэти Бултер в решающем матче турнира WTA 500 в американском Сан-Диего.

Единственным титулом в активе Костюка остается победа на турнире WTA 250 в Остине в 2023 году.

Дойдя до финала турнира в Штутгарте, Марта поднялась на 21-е место в рейтинге WTA – это ее личный рекорд.

Рыбакина выиграла восьмой титул WTA в карьере и уже третий в 2024 году.

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