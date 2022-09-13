Костюк уступила россиянке на турнире WTA в Портороже, Ястремская не доиграла стартовый матч

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступления на турнире WTA 250 в словенском Портороже.

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом круге турнира серии WTA 250 в словенском Портороже.

Вторая ракетка Украины в трех сетах уступила россиянке Екатерине Александровой, выступающей под нейтральным флагом.

Теннисистки провели на корте около трех часов. За это время Костюк 7 раз подала на вылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.

Еще одна украинка Даяна Ястремская не доиграла стартовый матч турнира с первой сеяной британкой Эммой Радукану.

В девятом гейме второй партии Даяна почувствовала боль в правом запястье, которое было затейпировано с начала поединка. После консультаций с врачом украинка решила прекратить матч.

На турнире осталась одна украинка – Леся Цуренко свой поединок с румынкой Еленой-Габриэлой Русе проведет 13 сентября.

Напомним, что Костюк значительно улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA — сейчас она занимает 54 место. Ястремская потеряла три позиции и находится на 89 месте.

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