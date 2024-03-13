Костюк уверенно обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

За место в полуфинале Марта сыграет против еще одной теннисистки из государства-террориста.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 1/8 финала 21-летняя уроженка Киева (№32 WTA) одержала убедительную победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой (№24 WTA), которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Матч длился 1 час 19 минут и завершился триумфом украинки со счетом 6:4, 6:1.

За весь поединок Марта ни разу не подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

Отметим, что выход в четвертьфинал – лучший результат в карьере Костюк на турнирах WTA 1000.

За путевку в полуфинал Костюк сыграет против еще одной теннисистки из государства-террориста с нейтральным статусом Анастасии Потаповой (№33 WTA)

Напомним, Костюк – единственная украинка, которая продолжает выступления в Индиан-Уэллсе. Первая ракетка Украины Элина Свитолина вылетела в 1/16 финала, потерпев поражение от американки Эммы Наварро.

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