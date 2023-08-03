Костюк уверенно победила шестую ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Марта Костюк вслед за Элиной Свитолиной преодолела второй круг престижных соревнований.

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла француженку Каролин Гарсию во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.

21-летняя киевлянка (№34 WTA) разобралась с шестой ракеткой мира за два сета – 6:2, 6:3.

Матч длился один час и 4 минуты. На протяжении встречи украинка дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4/8 брейкпоинтов.

Для Костюк это вторая в карьере победа над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA после триумфа над Марией Саккари из Греции на старте Wimbledon-2023.

В четвертьфинале Костюк сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, выступающей в нейтральном статусе.

Напомним, на турнире в Вашингтоне также продолжает борьбу еще одна украинка – Элина Свитолина. В 1/4 финала Элина встретится с победительницей матча между американками Джессикой Пегулой и Пейтон Стернс.

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