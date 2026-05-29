Костюк уверенно вышла в 1/8 финала Roland Garros
В третьем раунде Марта одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№15 WTA) вышла в 1/8 финала Roland Garros-2026.
В третьем круге грунтового мэйджора 23-летняя уроженка Киева уверенно обыграла швейцарку Викторию Голубич (№82 WTA) — 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час и 40 минут. Украинка подала 4 раза навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 4 из 9 брейк-пойнтов.
Отметим, что в первом раунде Костюк обыграла экс-россиянку Оксану Селехметьеву, которая недавно сменила гражданство на испанское — 6:2, 6:3.
Во втором круге Марта одержала волевую победу над американкой украинского происхождения Кэти Волынец — 6:7, 6:3, 6:3.
В 1/8 финала Костюк посоревнуется с третьей ракеткой мира полькой Игой Швентек, которая в третьем раунде обыграла свою соотечественницу Магду Линетт (WTA №73) — 6:4, 6:4.
Ранее сообщалось, что Украина установила национальный рекорд по представительству в третьем круге Roland Garros. Впервые в истории до этой стадии дошли сразу четыре украинки — Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.
Стародубцева уже выбыла с турнира после поражения в третьем раунде от китаянки Ван Сию — 3:6, 5:7. Свитолина и Олейникова сыграют свои матчи 1/16 финала позже.
Ранее сообщалось, что Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале нейтральную спортсменку с российским паспортом Мирру Андрееву.
Также мы рассказывали, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.