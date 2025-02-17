Костюк уверенной победой стартовала на престижном турнире в Дубае

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№21 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В первом круге соревнований 22-летняя уроженка Киева уверенно обыграла чешку Катержину Синякову (№58 WTA). Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4.

Это была первая очная встреча теннисисток. За весь поединок Марта отдала только одну свою подачу.

Следующей соперницей Костюк станет чемпионка Australian Open-2020 американка София Кенин, которая победила в первом раунде хорватку Донну Векич (7:5, 6:3).

Костюк стала третьей украинкой, которой удалось пробиться во второй круг турнира в Дубае. Ранее это сделали Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

В понедельник, 17 февраля, свой стартовый матч на этих соревнованиях также сыграет Ангелина Калинина, которой будет противостоять "нейтральная" белоруска Виктория Азаренко.

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