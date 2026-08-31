- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Костюк уверенной победой стартовала на US Open-2026
Марта за два сета разобралась с австралийкой Сторм Хантер.
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) уверенно вышла во второй круг основной сетки US Open-2026 в женском одиночном разряде.
На старте американского мэйджора 24-летняя уроженка Киева обыграла австралийку Сторм Хантер (WTA №169) — 6:4, 6:1.
Матч продолжался 1 час и 8 минут. Украинка подала 8 раз навылет, совершила 2 двойные ошибки, использовала 4 из 8 брейк-пойнтов и отыграла 2 из 3 брейк-пойнтов соперницы. Также она записала на свой счет 22 виннера и допустила 12 непринужденных ошибок.
Это была вторая очная встреча теннисисток. В 2020 году победу также одержала Костюк
Во втором круге US Open-2026 Костюк сразится с победительницей поединка Слоан Стивенс (США, WTA №208) — Клара Таусон (Дания, WTA №42).
Еще одна украинка, Даяна Ястремская (WTA №112), выбыла в первом раунде US Open-2026, потерпев поражение от итальянки Лукреции Стефанини (WTA №119) — 3:6, 6:4, 1:6.
Ранее сообщалось, что Свитолина и Монфис остановились в шаге от финала микст-турнира US Open-2026.