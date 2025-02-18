Костюк в матче-триллере проиграла чемпионке Australian Open-2020 и покинула турнир в ОАЭ

Марта в поединке с двумя тай-брейками уступила американке Софии Кенин.

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№21 WTA) не смогла пробиться в третий круг на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Во втором раунде соревнований 22-летняя уроженка Киева уступила американке Софии Кенин (№56 WTA), которая является чемпионкой Australian Open-2020.

Чрезвычайно напряженный поединок длился 2 часа 55 минут. Марта выиграла первый сет со счетом 7:5, но проиграла две следующие партии на тай-брейках – 6:7, 6:7.

Это была первая очная встреча теннисисток. До этого они на корте никогда не пересекались.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская разгромила "нейтральную" россиянку Анастасию Потапову и вышла в третий круг турнира в Дубае.

Также Украину на этих соревнованиях продолжает представлять Элина Свитолина, которая вечером 18 февраля проведет свой матч второго раунда против Клары Таусон из Дании.

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