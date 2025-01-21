Костюк в напряженном матче не сумела пробиться в полуфинал парного турнира Australian Open-2025

Ранее Марта выбыла из одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии.

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал парного турнира Australian Open-2025.

В четвертьфинале 22-летняя уроженка Киева в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе уступила третьим сеяным – тайваньско-латвийской паре Шувэй Се и Елены Остапенко.

Напряженный матч длился 2 часа 22 минуты и завершился со счетом 2:6, 7:5, 5:7.

Ранее сообщалось, что Костюк не сумела преодолеть третий круг одиночного разряда Australian Open-2025, потерпев поражение от испанки Паулы Бадосы.

Таким образом, парный разряд Australian Open-2025 остался без украинок. В одиночном разряде австралийского мэйджора Украину продолжает представлять Элина Свитолина, которая вышла в четвертьфинал, где посоревнуется с американкой Мэдисон Киз.

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