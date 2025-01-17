Костюк в напряженном матче потерпела поражение в третьем круге Australian Open-2025

Марта прекратила выступления на мэйджоре, не сумев добраться до 1/8 финала.

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№18 WTA) не сумела пробиться в четвертый круг Australian Open-2025.

В матче третьего раунда основной сетки 22-летняя уроженка Киева проиграла испанке Пауле Бадосе (№12 WTA). Напряженный поединок длился 2 часа 34 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:4, 3:6.

За проведенное на корте время Костюк шесть раз подала навылет, допустила 16 двойных ошибок, выполнила 4 брейка и проиграла 5 геймов на своей подаче.

Это была пятая очная встреча теннисисток. Марта смогла победить испанку только один раз, проиграв другие четыре матча.

В 1/8 финала австралийского мэйджора Бадоса сыграет против сербки Ольги Данилович (№55 WTA) или американки Джессики Пегулы (№6 WTA).

Костюк в шестой раз выступила в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Ее самым высоким достижением на этом турнире Grand Slam остается прошлогодний четвертьфинал.

Таким образом, Украину в одиночном разряде Australian Open-2025 остались представлять две теннисистки – Даяна Ястремская (№33 WTA) и Элина Свитолина (№27 WTA), которые свои матчи третьего круга сыграют в субботу, 18 января. Ястремской будет противостоять Елена Рыбакина из Казахстана (№7 WTA), а Свитолина посоревнуется с итальянкой Жасмин Паолини (№4 WTA).

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

Напомним, в одиночном турнире Australian Open-2024 лучший результат среди украинских теннисисток показала Ястремская, которая дошла до полуфинала, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

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