Костюк в напряженной борьбе не сумела пробиться в четвертьфинал US Open-2025

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) не смогла выйти в четвертьфинал US Open-2025.

В 1/8 финала 23-летняя уроженка Киева в напряженной борьбе проиграла чешке Каролине Муховой (№13 WTA) – 3:6, 7:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 54 минуты. Костюк выполнила 6 подач навылет и допустила 7 двойных ошибок. Это была первая очная встреча теннисисток.

Реклама

Отметим, что на старте американского мэйджора Марта обыграла британку Кэти Бултер (№48 WTA), во втором раунде победила Зейнеп Сонмез (№81 WTA) из Турции, а в третьем круге одолела француженку Диан Парри (№107 WTA).

Сыграв в 1/8 финала, Костюк обновила личный рекорд на US Open. Раньше ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam был третий раунд.

Марта – последняя украинка, которая выбыла из одиночного разряда US Open-2025. Ранее первый раунд соревнований не сумели преодолеть Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

В то же время Костюк продолжает выступления в парном разряде US Open-2025, где вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в 1/8 финала сыграет против "нейтральной" россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизе Мертенс.

Реклама

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Напомним, чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.