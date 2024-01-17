Костюк в сверхсложном матче вырвала победу на тай-брейке и вышла в третий круг Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) пробилась в третий круг Australian Open-2024.

В матче второго раунда основной сетки 21-летняя уроженка Киева одолела бельгийку Элизе Мертенс (№28 WTA).

Костюк проиграла первый сет со счетом 5:7, но во втором взяла реванш у соперницы, одержав разгромную победу – 6:1. В решающей третьей партии дело дошло до тай-брейка, где украинка оказалась сильнее – 7:6 (10:6).

Отметим, что теннисистки провели на корте 2 часа и 55 минут. Костюк трижды подавала навылет, совершила 11 двойных ошибок и использовала 4 из 8 брейкпойнтов.

Это была вторая личная встреча Костюк и Мертенс. В первом их поединке украинка потерпела поражение.

Преодолев второй круг, Костюк повторила личный рекорд на Australian Open. Ранее она трижды добиралась до этой стадии соревнований в Мельбурне (2018, 2022, 2023).

В 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Марта сыграет с победительницей матча между Марией Саккари из Греции и россиянкой Элиной Аванесян, которая из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину допущена к выступлениям только в нейтральном статусе.

Таким образом, Украина уже точно будет представлена двумя теннисистками в третьем круге австралийского мэйджора. Ранее в 1/16 финала Australian Open вышла Леся Цуренко.

Также в третьем раунде этого турнира Grand Slam могут сыграть Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые свои матчи второго круга проведут в четверг, 18 января. Свитолина встретится с болгаркой Викторией Томовой, а Ястремская сразится против россиянки Варвары Грачевой, выступающей под флагом Франции.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. В прошлом году победительницей соревнований стала "нейтральная" белоруска Арина Соболенко. Интересно, что именно она станет следующей соперницей Цуренко.

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