Костюк в трехчасовом матче вышел в четвертьфинал парного турнира Australian Open-2025

Марта продолжает выступления на мэйджоре в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал парного разряда Australian Open-2025.

В 1/8 финала 22-летняя уроженка Киева в дуэте с румынкой Еленой-Габриелой Русе победила 12-х сеяных китаянку Ханью Гуо и "нейтральную" россиянку Александру Панову.

Напряженный поединок длился более трех часов и завершился со счетом 7:5, 4:6, 7:6.

Следующими соперницами Костюк и Русе станет тайваньско-латвийская пара Шувэй Се и Елены Остапенко. Матч состоится в ночь на 21 января.

Ранее сообщалось, что Костюк не сумела преодолеть третий круг одиночного разряда Australian Open-2025, потерпев поражение от испанки Паулы Бадосы.

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