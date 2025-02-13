Костюк в трехсетовом матче потерпела поражение и не смогла выйти в полуфинал турнира в Дохе

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№21 WTA) не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В четвертьфинале 22-летняя уроженка Киева потерпела поражение от американки Аманды Анисимовой (№41 WTA). Напряженный трехсетовый матч длился 2 часа 30 минут и завершился со счетом 6:4, 5:7, 4:6.

Это была третья очная встреча теннисисток. До этого Костюк дважды побеждала Анисимову, в том числе на Australian Open-2023.

Добавим, что Костюк стартовала на соревнованиях в Дохе победой над Зейнеп Сонмез из Турции (6:3, 6:3), после чего во втором раунде сенсационно обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф (6:2, 7:5), а в третьем круге одержала уверенную победу над полькой Магдой Линетт (6:4, 6:2).

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