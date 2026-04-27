Костюк во второй раз подряд вышла в четвертьфинал престижного турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (№23 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.

В 1/8 финала 23-летняя уроженка Киева обыграла американку Кэти Макнелли (№76 WTA) со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 37 минут. Костюк дважды подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

Отметим, что Костюк стартовала на турнире в Мадриде победой над представительницей Казахстана Юлией Путинцовой (6:1, 6:3), после чего одолела американку Джессику Пегулу (6:1, 6:4).

В четвертьфинале Марта встретится с чешкой Линдой Носковой, которая в 1/8 финала выбила третью сеяную американку Кори Гауфф.

Костюк во второй раз подряд вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде. В прошлом году украинка выбыла на этом этапе от первой ракетки мира Арины Соболенко.

