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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Костюк вслед за Свитолиной победно стартовала на турнире в Торонто

Во втором раунде соревнований Марта обыграла Кэтрин Себов из Канады.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№11 WTA) вышла в третий круг на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

Костюк стартовала на соревнованиях со второго раунда в статусе десятой сеяной теннисистки и одержала победу над представительницей Канады Кэтрин Себов (№231 WTA) — 7:6, 6:0.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Костюк выполнила 5 подач навылет и допустила 7 двойных ошибок.

Это была их вторая очная встреча. Костюк выиграла оба поединка.

В третьем круге Марта встретится с победительницей матча между хорваткой Антонией Ружич и американкой Мэдисон Киз.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала волевую победу на старте турнира в Торонто.

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Дата публикации
Количество просмотров
50
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