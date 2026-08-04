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Костюк вслед за Свитолиной победно стартовала на турнире в Торонто
Во втором раунде соревнований Марта обыграла Кэтрин Себов из Канады.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№11 WTA) вышла в третий круг на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).
Костюк стартовала на соревнованиях со второго раунда в статусе десятой сеяной теннисистки и одержала победу над представительницей Канады Кэтрин Себов (№231 WTA) — 7:6, 6:0.
Матч продолжался 1 час 20 минут. Костюк выполнила 5 подач навылет и допустила 7 двойных ошибок.
Это была их вторая очная встреча. Костюк выиграла оба поединка.
В третьем круге Марта встретится с победительницей матча между хорваткой Антонией Ружич и американкой Мэдисон Киз.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала волевую победу на старте турнира в Торонто.