Костюк вышла в 1/8 финала престижного турнира в Цинциннати, Калинина и Ястремская выбыли

Также в одиночном разряде продолжает выступления Элина Свитолина.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира WTA 1000 в американском Цинциннати.

22-летняя первая ракетка Украины во втором раунде соревнований обыграла новозеландку Лулу Сан, которая в этом году дошла до четвертьфинала на Wimbledon. Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился победой Костюк со счетом 6:3, 7:5.

Добавим, что в конце июля Марта побеждала Сан в первом круге теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

В 1/8 финала Костюк сыграет с первой ракеткой мира, полькой Игой Швентек. Поединок запланирован на пятницу, 16 августа.

Еще две украинки, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, завершили выступления на турнире в Цинциннати. В первом раунде Ястремская уступила чешке Каролине Муховой (6:7, 2:6), а Калинина проиграла экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки из Дании (2:6, 4:6).

Кроме того, в одиночном разряде на турнире в Цинциннати продолжает соревноваться украинка Элина Свитолина, которая 15 августа во втором круге встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро.

В парном разряде Украину представляет Людмила Киченок, которая вместе с латвийкой Еленой Остапенко 15 августа поборется за выход в четвертьфинал.

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