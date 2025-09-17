Костюк вывела Украину вперед в противостоянии с Испанией в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк вывела сборную Украины вперед в матчевом противостоянии с Испанией в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.

Костюк (WTA №26) в двух сетах обыграла Джессику Бузас Манейро (WTA №51).

Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась победой украинки со счетом 7:6, 6:2.

Отметим, что противостояние между сборными Украины и Испании происходит в формате трех матчей – двух одиночных и одного парного. Для общей победы и выхода в полуфинал турнира нужно выиграть два поединка.

Следующей на корт выйдет Элина Свитолина, которая сразится с Паулой Бадосой.

Если Свитолина проиграет и счет станет равным, то все решит парная встреча: Людмила и Надежда Киченок сыграют против испанок Алены Большевой и Кристины Буксы.

Победитель матчевой дуэли Украина – Испания в полуфинале сыграет с Италией, которая накануне победила в четвертьфинале Китай со счетом 2:0.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2025 проходит с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.

Сборная Украины по теннису принимает участие в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг впервые после ребрендинга турнира.

Это стало возможным благодаря тому, что в апреле сборная Украины со Свитолиной и Костюк в составе выиграла отборочную группу, где соревновалась с Польшей и Швейцарией.

До этого "сине-желтые" трижды подряд останавливалась в шаге от финальной части турнира, терпя поражение в квалификационном раунде.