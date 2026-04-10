Костюк вывела Украину вперед в противостоянии с Польшей в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Марта Костюк / © Facebook Федерации тениса Украины

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы начала выступление Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

В стартовом матче противостояния с Польшей она за два сета обыграла Магду Линетт со счетом 6:4, 6:0.

Сегодня, 10 апреля, также состоится второй матч встречи между сборными Украины и Польши, в котором Элина Свитолина будет противостоять Катаржине Каве.

Для выхода в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг нужно одержать победу как минимум в трех из пяти матчей.

Напомним, в прошлом году сборная Украины дошла до полуфинала Кубка Билли Джин Кинг, где проиграла будущим чемпионкам — итальянкам.