Костюк заработала рекордные призовые в карьере за выступление на Уимблдоне-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк заработала рекордные призовые в карьере по итогам выступления на Уимблдоне-2026.

24-летняя уроженка Киева дошла до полуфинала травяного мэйджора в женском одиночном разряде, где проиграла чешке Линде Носковой.

Для Костюк это был первый в карьере полуфинал Уимблдона и второй на турнирах Grand Slam. В этом году она также доходила до 1/2 финала на Roland Garros, где потерпела поражение.

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За выход в полуфинал Уимблдона-2026 украинка получит 900 тысяч фунтов (около 1,2 миллиона долларов) до уплаты налогов.

Эта сумма превышает призовые за полуфинал Roland Garros-2026 (875 тысяч долларов) и предыдущий рекорд Костюк — 1,1 млн долларов за титул WTA 1000 в Мадриде.

Отметим, что Костюк на Уимблдоне-2026 также выступала в парном разряде с румынкой Еленой-Габриэлой Русе и за выход в 1/8 финала еще заработала 38,9 тысяч долларов.

Напомним, Марта повторила национальный рекорд на Уимблдоне. Она стала второй в истории украинкой, которая добралась до полуфинал этого турнира Grand Slam после Элины Свитолиной (2019, 2023).

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