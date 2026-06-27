Кот-д'Ивуар - Норвегия: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Норвегии / © Associated Press

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Во вторник, 30 июня, сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Кот-д'Ивуар занял второе место в группе E, одолев Эквадор (1:0), проиграв Германии (1:2) и обыграв Кюрасао (2:0).

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Норвегия финишировала второй в квартете I, разбив Ирак (4:1), одолев Сенегал (3:2) и потерпев разгромное поражение от Франции (1:4).

Прогноз букмекеров на матч Кот-д'Ивуар — Норвегия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Норвегии, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья — 3,50. Выигрыш ивуарийцев — 3,75.

На выход норвежцев в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,50. Проход Кот-д'Ивуара в следующую стадию — 2,50.

Победитель пары Кот-д'Ивуар — Норвегия в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Бразилия — Япония.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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