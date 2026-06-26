Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао и вышел в плей-офф ЧМ-2026

Кюрасао — Кот-д'Ивуар / © Associated Press

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Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Кюрасао в матче заключительного третьего тура группы E чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Lincoln Financial Field" в американском городе Филадельфия завершился со счетом 0:2 .

Ивуарийцы открыли счет уже на 7-й минуте, когда Николя Пепе замкнул прострел Яна Диоманде.

Кюрасао — Кот-д'Ивуар / © Associated Press

Кюрасао — Кот-д'Ивуар / © Associated Press

Во втором тайме Кот-д'Ивуар увеличил свое преимущество в счете — на 64-й минуте Пепе оформил дубль, закрутив мяч в дальний угол после разрезной передачи к правому флангу штрафной площадки, которую сделал Ибрагим Сангаре.

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Кюрасао — Кот-д'Ивуар / © Associated Press

В другом матче третьего тура этого квартета сборная Эквадора сенсационно победила команду Германии со счетом 2:1.

Таким образом, Германия (6 очков) стала победителем группы E — Бундестим еще по итогам второго тура обеспечила себе участие в плей-офф. Кот-д'Ивуар (6 баллов) вышел в 1/16 финала со второго места.

Эквадор (4 пункта) попал в плей-офф с третьей строчки. Для Кюрасао (1 очко) Мундиаль завершен.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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