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Проспорт
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Кот-д'Ивуар вырвал победу над Эквадором в первом туре ЧМ-2026

Единственный гол ивуарийцы забили в конце напряженного поединка.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кот-д'Ивуар — Эквадор

Кот-д'Ивуар — Эквадор / © Associated Press

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Эквадора в матче первого тура группы E чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в американском городе Филадельфия завершился со счетом 1:0.

В первом тайме эквадорцы превосходили соперника, но реализовать свои моменты не сумели. Ивуарийцев от пропущенных голов дважды спасла перекладина — после ударов, которые наносили Джон Ебоа и Алан Минда.

Сразу после перерыва у южноамериканцев был еще один отличный шанс открывать счет, но удар Эннера Валенсии с острого угла пришелся в штангу.

Вскоре уже Кот-д'Ивуар мог забить, но Элье Ваи попал в перекладину, замыкая прострел с правого фланга.

Так что в этом матче было четыре попадания в каркас ворот. А вот единственный гол ивуарийцы забили в конце противостояния — на 90-й минуте вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло расстрелял дальний угол после передачи Вильфрида Синго.

Кот-д'Ивуар — Эквадор / © Associated Press

Кот-д'Ивуар — Эквадор / © Associated Press

Кот-д'Ивуар — Эквадор / © Associated Press

Кот-д'Ивуар — Эквадор / © Associated Press

  • В другом матче стартового тура группы E сборная Германии устроила безжалостное избиение дебютанту Мундиалей — команде Кюрасао (7:1).

  • Во втором туре Кот-д'Ивуар 20 июня сыграет с Германией, а Эквадор 21 июня сразится с Кюрасао.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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Дата публикации
Количество просмотров
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