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"Кот и горошек": российские СМИ хотели затроллить известного украинского тренера, но эпично опозорились

"Кот и горошек": российские СМИ хотели затроллить известного украинского тренера, но эпично опозорились

instagram.com/fc_sheriff

Журналисты из РФ, очевидно, не знали название народной сказки "Котигорошко".

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб после сенсационной победы своей команды над мадридским "Реалом" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов дал интервью изданию "Спорт-Экспресс", однако оно опозорились в Сети после публикации его слов.

Дело в том, что кто-то из российских журналистов попытался потроллить Веридуба из-за его фамилии и спросил украинского тренера: "Когда вы все-таки вернете дуб?"

Вернидуб не растерялся и остроумно ответил: "Почитайте украинскую сказку "Котигорошко". Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией, у меня казацкий род!"

Однако российское издание допустило ошибку в своей статье, написав название украинской народной сказки как "Кот и горошек". Когда пользователи соцсетей начали смеяться над этим фейлом, то авторы материала исправили название на "Котигорошко", но скрины "зашквара" уже разлетелись по Интернету.

Добавим, что российские СМИ также спросили Вернидуба, готов ли он приехать работать в Россию. Украинский тренер ответил категорически и сравнил украинский футбол с российским.

  • Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года, по собственному желанию покинув солигорский "Шахтер".
  • До этого 55-летний специалист работал с луганской "Зарей", где выигрывал "бронзу" УПЛ.
  • "Шериф" стал первым в истории молдавским клубом, который вышел в групповой раунд самого престижного еврокубка. В первых двух матчах группы ЛЧ чемпион Молдовы одержал победы над донецким "Шахтером" (2:0) и мадридским "Реалом" (2:1) и возглавляет квартет D с 6 очками.
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