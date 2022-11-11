Коваленко трогательно отреагировал на освобождение родного Херсона: "Спасибо ВСУ"

Полузащитник итальянской "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко отреагировал на освобождение своего родного города Херсона от оккупантов.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Футболист опубликовал фото украинского флага над Херсонской ОГА.

"11.11.2022. Все на своем месте. Спасибо ВСУ! Слава Украине!", — написал Коваленко.

Увольнение Херсона

В пятницу, 11 ноября, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон вернулся под контроль Украины. Вооруженные силы уже входят в украинский город.

Местный журналист Константин Рыженко предупредил, что в городе осталось много российских ДРГ, которые наделали много схронов и заняли много квартир. Он считает, что они могут совершать теракты.

Тем временем в Сети запустили трогательный флешмоб в поддержку деоккупированного города. Телеграмм-каналы Верховной Рады, Действия, ГСЧС, ТСН, Укрзализныци немного изменили свои логотипы. А "Укрпочта" заявила о выпуске новой почтовой марки "Херсон – это Украина!".

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