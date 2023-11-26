Коваленко забил во втором матче подряд за "Эмполи" в чемпионате Италии: видео гола украинца

Виктор сравнял счет в игре против "Сассуоло", но его клуб не смог удержать ничью.

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко отличился голом в матче 13-го тура Серии А против "Сассуоло".

27-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 70-й минуте встречи при счете 2:3 в пользу соперника.

На 86-й минуте Коваленко успешно сыграл на добивании и из пределов штрафной ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот "Сассуоло".

Отметим, что Виктор забил во втором матче Серии А подряд. В прошлом туре красавец-гол Коваленко принес "Эмполи" сенсационную победу над "Наполи".

К сожалению, на этот раз забитый мяч украинского футболиста не помог "синим" зацепиться за очки. В компенсированное время Доменико Берарди вырвал для "черно-зеленых" победу – 3:4.

Видео гола Коваленко и обзор матча "Эмполи" – "Сассуоло"

Сейчас "Эмполи" с 10 очками находится в зоне вылета, на 18-м месте турнирной таблицы Серии А. "Сассуоло" (15 баллов) занимает 13-ю позицию.

В следующем туре итальянского чемпионата команда Коваленко 2 декабря на выезде сыграет против "Дженоа" другого украинца Руслана Малиновского. Днем позже "Сассуоло" будет принимать "Рому".

Ранее сообщалось, что Малиновский забил дебютный гол за "Дженоа" в матче 13-го тура Серии А против "Фрозиноне". Украинский хавбек отличился шикарным дальним ударом в "девятку".

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