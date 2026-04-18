- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
"Ковентри" под руководством Лэмпарда вернулся в АПЛ после 25-летней паузы
"Ковентри" досрочно оформил выход в английскую Премьер-лигу (АПЛ) на сезон-2026/27.
В матче 43-го тура Чемпионшипа команда Фрэнка Лэмпарда на выезде сыграла вничью с "Блэкберном" (1:1), после чего обеспечила себе финиш в топ-2 по итогам сезона.
В последний раз "Ковентри" выступал в элитном дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2000/01. Тогда команда заняла 19-е место и вылетела в Чемпионшип.
Отметим, что еще в сезоне-2019/20 "Ковентри" играл в Лиге 1 — третьем по силе английском дивизионе.
Добавим, что Лэмпард возглавил "Ковентри" в ноябре 2024 года. До этого он работал с "Челси", "Эвертоном" и "Дерби".
Главным претендентом на вторую прямую путевку в АПЛ на следующий сезон является "Ипсвич", который опережает своего ближайшего преследователя "Миллуолл" на два очка, имея матч в запасе.