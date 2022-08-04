Григорий Козловский призвал клубы УПЛ бесплатно отдать права на трансляции национальным каналам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Руха".

"Насколько мне известно, в УПЛ есть 2 предложения по покупке телеправ. MEGOGO предложил 100 тысяч долларов в год всем клубам - это примерно по 4,5 тысячи долларов на каждого. А Setanta Sports предложила 1,5 миллиона, за вычетом того, что идет на УАФ, это по 60-70 тысяч долларов на клуб", - рассказал Козловский.

В свою очередь, бизнесмен призвал клубы проголосовать за телепул бесплатной трансляции матчей для украинцев на национальных каналах.

"Я понимаю, что медиаплатформам сейчас также трудно платить деньги за чемпионат Украины, что клубам нужны средства к существованию, но такие предложения - это ничто иное, как подачка. Футбольный клуб "Рух" в этом фарсе участвовать точно не будет. Это наша официальная позиция. Мы знаем себе цену", - подчеркнул Козловский.

Он также напомнил, что когда в Англии клубы на 3 года отказались от денег за трансляции и показывали футбол бесплатно, чем подняли интерес среди болельщиков.

"Сейчас права на трансляцию стоят более 5 миллиардов за сезон. Думаю, что нам нужно работать в этом направлении", - резюмировал он.