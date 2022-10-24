Козловский: В украинском футболе образовалась ОПГ под названием УАФ

Владелец львовского Руха Григорий Козловский раскритиковал деятельность руководителей Украинской ассоциации футбола, сообщает sportarena.

«На сегодняшний день в украинском футболе образовалась ОПГ под названием УАФ. Руководит этой ОПГ УАФ Павелко – пахан украинского футбола. Об этом я всегда говорил. Правая и левая рука Павелко: Плиев – его бывший охранник и Костюченко. Эти три человека руководят сейчас футболом? Они никакого отношения к футболу не имеют. Эти люди паразитируют на футболе. Считаю, что об этом нужно говорить. Мне не все равно, что будет завтра с украинским футболом. Таких Павелок, Плиевых и Костюченков еще может быть очень много, нужно сделать все, чтобы они не появлялись в украинском футболе», - сказал он.

Козловский добавил: «Рыба гниет с головы. Наша голова уже давно отлетела с этой рыбы и нужно думать о том, что делать со всем оставшимся. Многие президенты вкладывают большие деньги в украинский футбол, деньги, которые тяжело зарабатывают в бизнесе. Эти люди могли тратить свои деньги на отдых и свои семьи. Также они помогают украинской армии, я лично с ними общался, делали совместные акции. И эти люди сейчас не получают помощи от УАФ, не получают никакого удовольствия от работы в украинском футболе. Они оказались заложниками, когда ничего не могут сказать».

«У ОПГ УАФ есть карательные органы — КДК. Они могут дать пожизненную дисквалификацию. Подобная ситуация была со мной, я был вынужден уйти с поста президента футбольного клуба. Меня постоянно шантажировали. Я в гробу видел их пожизненную дисквалификацию. Я не буду больше молчать. Буду говорить о каждом эпизоде, о каждом убийстве, которое организовывает Павелко, Костюченко и эта банда. Буду говорить публично, мне как болельщику никто не сможет запретить смотреть футбол. Под ними будет гореть земля, я обещаю», - рассказао он.

Напомним, что матч львовян в чемпионате Украины против Днепра-1 (2:3) завершился скандалом. Команда Леонида Кучука доигрывала матч вдевятером.

После завершения игры на поле произошла массовая потасовка с участием игроков, персонала и функционеров обоих клубов, включая спортивного директора Днепра-1 Евгения Красникова и генерального директора Руха Игоря Дедышина.

Главный тренер Руха Леонид Кучук на послематчевой пресс-конференции эмоционально высказался о невысоком уровне арбитража и намекнув на заангажированность арбитров.