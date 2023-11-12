Красавец-гол Коваленко принес "Эмполи" сенсационную победу над чемпионом Италии (видео)

Виктор вышел на замену и стал главным героем поединка.

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко помог своему клубу обыграть "Наполи" в выездном матче 12-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Диего Армандо Марадона" завершился со счетом 0:1

Автором единственного забитого мяча в этой встрече стал Коваленко. 27-летний украинец начал матч на скамейке для запасных, но на 71-й минуте вышел на замену вместо Якопо Фаццини.

На 90+1-й минуте Виктор на правом краю штрафной получил передачу от Тайронна Эбуэхи и красивым ударом в касание закрутил мяч точно под дальнюю штангу.

Отметим, что это первое результативное действие Коваленко в этом сезоне в составе "Эмполи", за который он выступает на правах аренды из "Аталанты".

Гол украинского футболиста стал победным и помог "Эмполи" (10 очков) покинуть зону вылета Серии А, поднявшись на 17-е место. "Наполи" (21 балл) находится на четвертом месте чемпионата Италии.

В следующем туре Серии А команда Коваленко 26 ноября будет принимать "Сассуоло", а действующий обладатель "скудетто" днем ранее на выезде сыграет против "Аталанты".

Обзор матча "Наполи" – "Эмполи"

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