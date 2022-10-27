Красавец-гол Месси признали лучшим в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов (видео)

Гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси в ворота израильского "Маккаби" Хайфа признан лучшим по итогам матчей 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

На 19-й минуте аргентинец открыл счет во встрече. Из пределов штрафной Лео нанес классный удар "шведой" после передачи от Килиана Мбаппе. Мяч по красивой траектории залетел в дальний угол.

На звание автора лучшего гола недели также претендовали хавбек "Челси" Кай Хаверц (забил в ворота "Зальцбурга"), полузащитник "Бенфики" Рафаэль Силва (отличился в матче с "Ювентусом") и полузащитник "Марселя" Маттео Гендузи, который расписался в воротах "Айнтрахта".

Напомним, ПСЖ уничтожил "Маккаби" со счетом 7:2. Дубли оформили Месси и Мбаппе. За парижан также забили Неймар и Карлос Солер. Еще один гол французской команде подарил Шейн Голдберг, поразив свои ворота.

После пяти туров ПСЖ и "Бенфика" имеют по 11 очков и досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов . "Ювентус" и "Маккаби" набрали всего по 3 балла и находятся на третьей и четвертой позициях соответственно.

. "Ювентус" и "Маккаби" набрали всего по 3 балла и находятся на третьей и четвертой позициях соответственно. Матчи заключительного 6-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 2 ноября: "Маккаби" - "Бенфика", "Ювентус" - ПСЖ.

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