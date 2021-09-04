Красавец-гол Шапаренко и снова ничья: сборная Украины не удержала победу над Францией в отборе ЧМ-2022

Красавец-гол Шапаренко и снова ничья: сборная Украины не удержала победу над Францией в отборе ЧМ-2022

"Сине-желтые" в пятом поединке поделили очки с соперниками.

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Франции в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм поединка проходил в достаточно равной игре. Французы создали лишь два стоящих момента за первые 45 минут игры. Сначала Поль Погба пробивал после углового, но с его ударом справился Андрей Пятов, а затем Антуан Гризманн метров с 20 запустил мяч рядом со штангой.

Наша сборная сыграла куда острее. На 35-й минуте счет обязан был открывать Илья Забарный, но его добивание метров с пяти после удара Андрея Ярмоленко и сейва Уго Льориса пришлось над перекладиной.

А спустя девять минут шедевральным голом отметился Николай Шапаренко. Полузащитник "сине-желтых" поразил ворота действующих чемпионов мира красивейшим ударом метров с 20. Мяч залетел точно в девятку.

Associated Press

Но уже в дебюте второго тайма гости отыгрались. Адриен Рабьо выиграл воздух после навеса с правого фланга и сделал скидку на Антони Марсьяля, который ударом с линии вратарской площади прошил Пятова.

На 67-й минуте французы вполне могли забить и второй мяч, но, к счастью, Курт Зума, пробивая головой после навеса с правого фланга, послал мяч над перекладиной.

Еще один великолепный момент у "трехцветных" не использовал Мусса Диаби. Он после классного паса Карима Бензема метров с шести пробил в штангу ворот Пятова.

1 сентября сборная Украины в дебютном поединке Александра Петракова в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически (2:2). После пяти матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 5 очков. "Сине-желтые" занимают третье место в группе D. Французы лидируют с 9 баллами.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Следующий матч в отборе ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 9 октября в гостях с Финляндией. Французы дома примут тех же скандинавов 7 сентября.

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