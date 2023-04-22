Красавец-гол со штрафного спас "Динамо" от поражения против "Шахтера" в УПЛ

Киевское "Динамо" сыграло вничью с донецким "Шахтером" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном стадионе имени Лобановского завершился со счетом 1:1 .

"Горняки" вышли вперед на 12-й минуте. Тарас Степаненко дальним выстрелом из центральной зоны заскочил врасплох вратаря "бело-синих" Руслана Нещерета.

В конце первого тайма киевляне могли претендовать на пенальти. Бенито классно разобрался в штрафной "горняков" и пробил – мяч попал в локоть Ярославу Ракицкому, после чего голкипер "Шахтера" Анатолин Трубин отразил удар в упор от Назара Волошина. Рефери посмотрел эпизод на VAR и не назначил 11-метровый, не зафиксировав игру рукой у защитника дончан.

Однако во втором тайме киевляне таки смогли отыграться. На 82-й минуте Александр Андриевский попал в правый верхний угол эффектным ударом со штрафного.

После этого матча "Шахтер" (53 очка) укрепил свое лидерство в УПЛ. "Горняки" опережают ближайшего преследователя – "Зарю" – на 7 баллов. "Динамо" с 41 зачетным пунктом осталось на четвертой позиции.

В следующем туре команда Игоря Йовичевича 28 апреля на выезде сыграет против "Колоса", а подопечные Мирчи Луческу в тот же день встретятся с "Металлистом".

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