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Красавица, которая встречалась с футболистом "Динамо", вышла замуж за игрока "Шахтера" (фото, видео)

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Красавица, которая встречалась с футболистом "Динамо", вышла замуж за игрока "Шахтера" (фото, видео)

instagram.com/savinadasha

Валерий Бондарь и Дарья Савина связали себя узами брака.

21 июля защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь женился на телеведущей Дарьей Савиной. Громкая свадьба состоялась 21 июля в Киеве.

Фото и видео с торжественной церемонии появились в Instagram. Друзья пары поздравляют влюбленных в соцсетях.

instagram.com/savinadasha_fan / ©
instagram.com/savinadasha_fan
instagram.com/savinadasha_fan / ©
instagram.com/savinadasha_fan
instagram.com/_anna_luch_ / ©
instagram.com/_anna_luch_

Погулять на свадьбе Валерия пришли его одноклубники: Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Анатолий Трубин.

instagram.com/savinadasha_fan / ©
instagram.com/savinadasha_fan

Также в Сеть попало видео эффектного появления невесты и трогательного первого танца молодоженов.

  • Ранее Савина встречалась с форвардом киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.
  • Весной 2020 года пара разошлась.
  • Без футбола красавица пробыла недолго, закрутив роман с Бондарем. После этого влюбленных начали травить в соцсетях.
  • В начале 2021 года Даша сообщила, что они с Бондарем женятся.

Как писал ТСН Проспорт, ранее Савина рассказала, что ее звали сниматься в порно.