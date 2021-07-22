Красавица, которая встречалась с футболистом "Динамо", вышла замуж за игрока "Шахтера" (фото, видео)

Красавица, которая встречалась с футболистом "Динамо", вышла замуж за игрока "Шахтера" (фото, видео)

Валерий Бондарь и Дарья Савина связали себя узами брака.

21 июля защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь женился на телеведущей Дарьей Савиной. Громкая свадьба состоялась 21 июля в Киеве.

Фото и видео с торжественной церемонии появились в Instagram. Друзья пары поздравляют влюбленных в соцсетях.

instagram.com/savinadasha_fan

instagram.com/savinadasha_fan

instagram.com/_anna_luch_

Погулять на свадьбе Валерия пришли его одноклубники: Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Анатолий Трубин.

instagram.com/savinadasha_fan

Также в Сеть попало видео эффектного появления невесты и трогательного первого танца молодоженов.

Ранее Савина встречалась с форвардом киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.

Весной 2020 года пара разошлась .

. Без футбола красавица пробыла недолго, закрутив роман с Бондарем. После этого влюбленных начали травить в соцсетях.

в соцсетях. В начале 2021 года Даша сообщила, что они с Бондарем женятся.

Как писал ТСН Проспорт, ранее Савина рассказала, что ее звали сниматься в порно.

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