Красавица, которая встречалась с футболистом "Динамо", вышла замуж за игрока "Шахтера" (фото, видео)

Валерий Бондарь и Дарья Савина связали себя узами брака.
21 июля защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь женился на телеведущей Дарьей Савиной. Громкая свадьба состоялась 21 июля в Киеве.
Фото и видео с торжественной церемонии появились в Instagram. Друзья пары поздравляют влюбленных в соцсетях.
Погулять на свадьбе Валерия пришли его одноклубники: Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Анатолий Трубин.
Также в Сеть попало видео эффектного появления невесты и трогательного первого танца молодоженов.
- Ранее Савина встречалась с форвардом киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.
- Весной 2020 года пара разошлась.
- Без футбола красавица пробыла недолго, закрутив роман с Бондарем. После этого влюбленных начали травить в соцсетях.
- В начале 2021 года Даша сообщила, что они с Бондарем женятся.
Как писал ТСН Проспорт, ранее Савина рассказала, что ее звали сниматься в порно.