Красиво простилась с теннисом: экс-украинка не пожала руку белоруске Соболенко на US Open (видео)

Бельгийская теннисистка Марина Заневская, до 2016 года представлявшая на международных соревнованиях Украину, не пожала руку белоруске Арине Соболенко после матча стартового круга US Open-2023.

Поединок завершился поражением экс-украинки со счетом 3:6, 3:6.

После завершения матча Соболенко ждала Марину у сетки, но Заневская принципиально проигнорировала спортсменку из государства-агрессора.

Добавим, что Заневская – уроженка Одессы, но с 2008 года живет и тренируется в Бельгии. В 2016 году она сменила украинское гражданство на бельгийское и с тех пор выступает за эту страну.

С начала полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину бельгийка украинского происхождения играет свои матчи с сине-желтой ленточкой на голове.

Ранее 30-летняя Заневская объявила, что завершит карьеру после US Open-2023 из-за хронической травмы спины.

Напомним, Украину на Открытом чемпионате США по теннису продолжают представлять Элина Свитолина и Леся Цуренко, которые успешно преодолели стартовый круг.

Еще три украинские теннисистки – Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндль – вылетели на старте основной сетки US Open.

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