Красивым ударом слета: экс-капитан "Динамо" Сидорчук забил дебютный гол в Бельгии (видео)

Бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук, который перед закрытием летнего трансферного окна перешел в бельгийский "Вестерло", отличился первым голом за свой новый клуб.

32-летний полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе на матч 13-го тура чемпионата Бельгии с "Левеном". Долгое время ни одна из команд не могла забить. На 64-й минуте "Вестерло" получил право на пенальти – одиннадцатиметровый реализовал Николас Мадсен.

А спустя еще пять минут гости удвоили свое преимущество. Сидорчук оказался первым на подборе и с правого края штрафной слета мощным ударом в касание отправил мяч в дальний угол.

На 73-й минуте Сергей получил желтую карточку, а еще через четыре минуты был заменен. Для него этот матч стал седьмым в футболке бельгийского клуба.

Поединок завершился победой команды украинца со счетом 0:2 .

Благодаря этому успеху "Вестерло" (10 очков) поднялся с последнего места турнирной таблицы чемпионата Бельгии на предпоследнюю строчку. "Левен" с 12 баллами находится на 13-й позиции.

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