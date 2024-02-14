Красивый жест: одноклубник Лунина разделил с украинцем свою награду MVP матча Лиги чемпионов (фото)

Браим Диас в раздевалке сделал совместное фото с Андреем Луниным и полученным призом.

Полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас отметился красивым поступком после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига".

24-летний испанец стал автором единственного забитого мяча и получил от УЕФА награду лучшему игроку (MVP) поединка.

Однако Браим скромно решил разделить это звание с другим героем встречи – украинским голкипером "сливочных" Андреем Луниным, который в игре с "быками" совершил 9 сейвов и сохранил ворота "сухими", чем помог своей команде на выезде одержать победу над немецким клубом со счетом 0:1.

После матча Диас опубликовал в Instagram-сторис совместное фото с Луниным, на котором они вместе держат приз от УЕФА.

"Она также и твоя. Великолепная игра", – подписал Браим снимок с наградой.

Браим Диас и Андрей Лунин / Фото: instagram.com/brahim

Добавим, что авторитетные статистические порталы WhoScored и Sofascore назвали именно Лунина лучшим игроком матча против "РБ Лейпцига", поставив ему отметки 9,2 и 9,8 соответственно. Показатель голов, которые предотвратил украинец, составил 2,19.

Ответный матч между "Реалом" и "РБ Лейпцигом" состоится 6 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти расхвалил Лунина после мощного выступления в Лиге чемпионов.

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