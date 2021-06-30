Красивый жест: Зинченко отдал травмированному Беседину приз лучшего игрока матча со Швецией

Также футболисты украинской сборной поддержали Артема в соцсетях.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который был признан УЕФА лучшим игроком победного матча 1/8 финала Евро-2020 со Швецией (2:1), отдал свою награду травмированному нападающему Артему Беседин, которого ждет полгода восстановления после жуткого столкновения.

Об этом Зинченко заявил в интервью YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола, назвав своего партнера настоящим героем.

"Хотел поблагодарить всех болельщиков за поддержку и за те эмоции, которые мы пережили. Это большое достижение для всей страны. Спасибо большое за признание, но я бы хотел отдать свою награду Артему Беседину. Для меня он сегодня герой матча. Этот футболист прошел такие испытания за последние годы. Он вернулся сильнее, набрал оптимальную форму, был в хороших кондициях. Вышел на замену и сражался, как настоящий лев. Эту награду он полностью заслужил.

К сожалению, он получил ужасную травму. Надеюсь, что все обойдется и сроки восстановления будут короткими. Артем, эта награда твоя, и я думаю, что любой болельщик сборной Украины поддержит мое мнение. Эта победа для тебя. Украина, с победой", - сказал Зинченко.

Кроме того, Зинченко посвятил Беседину пост в Instagram, написав "Мы с тобой".

Также партнера по сборной поддержал хавбек Руслан Малиновский. Игрок "Аталанты" опубликовал фото из раздевалки и подписал его "Держись, мы все с тобой", тэгнув Беседина.

В овертайме шведский защитник Маркус Даниэльссон сыграл прямой ногой в голень Беседину. Главный арбитр Даниэле Орсато сначала показал шведскому футболисту желтую карточку, но после просмотра VAR достал красную.

Скриншот видео

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Легенда сборной Англии Гарри Линекер подорвал Сеть, написав в Twitter, что рефери несправедливо удалил с поля шведского защитника.

Как сообщил ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, из-за травмы Беседин пропустит остаток континентального форума.

Украина в конце овертайма вырвала победу над Швецией благодаря голу Артема Довбика и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Там соперником подопечных Шевченко будет команда Англии, которая в первом раунде плей-офф выбила Германию (2:0).

и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Там соперником подопечных Шевченко будет которая в первом раунде плей-офф (2:0). Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

Евро-2020: впервые в истории сборная Украины попала в четвертьфинал чемпионата Европы

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