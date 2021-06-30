Красивый жест: Зинченко отдал травмированному Беседину приз лучшего игрока матча со Швецией

Также футболисты украинской сборной поддержали Артема в соцсетях.
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который был признан УЕФА лучшим игроком победного матча 1/8 финала Евро-2020 со Швецией (2:1), отдал свою награду травмированному нападающему Артему Беседин, которого ждет полгода восстановления после жуткого столкновения.
Об этом Зинченко заявил в интервью YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола, назвав своего партнера настоящим героем.
"Хотел поблагодарить всех болельщиков за поддержку и за те эмоции, которые мы пережили. Это большое достижение для всей страны. Спасибо большое за признание, но я бы хотел отдать свою награду Артему Беседину. Для меня он сегодня герой матча. Этот футболист прошел такие испытания за последние годы. Он вернулся сильнее, набрал оптимальную форму, был в хороших кондициях. Вышел на замену и сражался, как настоящий лев. Эту награду он полностью заслужил.
К сожалению, он получил ужасную травму. Надеюсь, что все обойдется и сроки восстановления будут короткими. Артем, эта награда твоя, и я думаю, что любой болельщик сборной Украины поддержит мое мнение. Эта победа для тебя. Украина, с победой", - сказал Зинченко.
Кроме того, Зинченко посвятил Беседину пост в Instagram, написав "Мы с тобой".
Также партнера по сборной поддержал хавбек Руслан Малиновский. Игрок "Аталанты" опубликовал фото из раздевалки и подписал его "Держись, мы все с тобой", тэгнув Беседина.
В овертайме шведский защитник Маркус Даниэльссон сыграл прямой ногой в голень Беседину. Главный арбитр Даниэле Орсато сначала показал шведскому футболисту желтую карточку, но после просмотра VAR достал красную.
Легенда сборной Англии Гарри Линекер подорвал Сеть, написав в Twitter, что рефери несправедливо удалил с поля шведского защитника.
Как сообщил ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, из-за травмы Беседин пропустит остаток континентального форума.
- Украина в конце овертайма вырвала победу над Швецией благодаря голу Артема Довбика и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Там соперником подопечных Шевченко будет команда Англии, которая в первом раунде плей-офф выбила Германию (2:0).
- Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.