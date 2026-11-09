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Категория
Проспорт
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"Красная карточка нас не испугала": тренер "Шахтера" оценил ничью с "Динамо" в УПЛ

Арда Туран поделился мыслями после безголевого Классического.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Арда Туран

Арда Туран / © ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал ничью с киевским "Динамо" (0:0) в поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Слова турецкого специалиста с послематчевой пресс-конференции приводит официальный сайт "горняков" .

— Добрый вечер всем! Думаю, мы хорошо начали этот матч: контролировали игру, больше находились на мяче. В первом тайме могу вспомнить только один эпизод, где мы позволили сопернику создать явную голевую возможность. Что касается нашей атакующей игры, то нам не хватало качества на завершающей стадии. Однако в целом я очень доволен тем, как мы провели это противостояние, особенно в контексте того, что нам пришлось играть весь второй тайм в численном меньшинстве. Я радуюсь, что команда не сникла и продолжила демонстрировать свой футбол, что эта красная карточка нас не испугала. И сегодня я склонен считать, что это не потеря двух очков, а завоеванный один зачетный балл, который также очень важен для нас.

Девять игр в течение 30 дней — это всегда стрессово, это непросто, и в какой-то момент на этой дистанции мы могли потерять стопроцентную концентрацию. В любом случае не хочу использовать это как оправдание наших неудач, однако хочу смотреть на положение вещей с более позитивной парадигмы. Вместе с тем, во всех трех турнирах, где участвуем, мы находимся в достаточно конкурентном положении и имеем отличные шансы на завоевание положительного результата во всех соревнованиях. Поэтому важнее всего после паузы на матчи сборных вернуться с новой энергией и продолжить играть в футбол, не отступая от своих принципов.

— Вышла зеркальная ситуация с кубковым матчем: тогда удалили Михавки, а сегодня — Тобиаса. Как вы объясните его реакцию? Он поддался на провокацию? И имели ли вы уже с ним разговор?

— В первую очередь, по моему убеждению, иногда в жизни, особенно в футболе, случаются моменты, когда на первое место выходят не непосредственно скилы, а опыт. И нужно уметь контролировать свое поведение даже больше, чем ты можешь контролировать собственные игровые навыки. Думаю, сегодня произошел один из таких эпизодов, когда он не сумел полностью овладеть эмоциями и сдержать реакцию на провокацию. Я еще с ним не говорил об этом, поскольку уверен, что он очень расстроен из-за удаления, поэтому, думаю, мой разговор сейчас будет не очень кстати для него.

Однако я хочу подчеркнуть, что для нас поддержка Тобиаса однозначно очень важна: он неотделимый игрок нашей команды. И мы продолжаем двигаться согласно нашему графику, согласно нашему видению футбола. В какой-то степени осознаем, что, учитывая такой насыщенный календарь — как я подчеркнул, это 9 матчей за 29 календарных дней — иногда бывает трудно полностью овладеть собственными эмоциями.

— После удаления вы сняли с игры Мендозу, который был достаточно активен в первом тайме и имел хорошие моменты. Почему решили пожертвовать именно им? И какую задачу ставили команде на остаток поединка?

— Считаю, мы в целом уже осознавали потенциальный сценарий матча после удаления, понимали, что, скорее всего, нам придется сесть в более плотную линию обороны в тот момент, когда "Динамо" попытается действовать больше на мяче и контролировать игру на нашей половине поля. И я очень доволен перформансом Мендозы, однако у него действительно был большой объем отыгранных минут и преодоленной дистанции за указанный мной насыщенный период последнего месяца. Поэтому мы руководствовались как непосредственно ситуацией в матче, так и пытались заботиться о здоровье одного из наших исполнителей.

— Мы увидели два совершенно разных Классических. Чего не хватило "Шахтеру" сегодня для результата? Что было не так?

— На самом деле мы завоевали результат. Как я отметил, самое важное — суметь правильно адаптироваться к тем условиям, которые тебя постигли. Мы добыли очень важный зачетный балл, играя весь второй тайм этого противостояния в меньшинстве. Поэтому, по-моему, в жизни нужно всегда смотреть на все с правильного ракурса в каждой конкретной ситуации.

— Сейчас будет пауза на матчи сборных. В общем, как вы хотите ее провести, сколько будет выходных? Что вы скажете ребятам, которые будут играть в сборной Украины и двум, которые будут играть в сборной Бразилии?

— Могу точно сказать, что в субботу мы возобновим тренировочный процесс во Львове. Это то, что входит в наши планы со стопроцентной гарантией. На самом деле, как я подчеркнул, мы до сих пор в достаточно конкурентном положении — еще четыре игры в Лиге чемпионов, сейчас возглавляем турнирную таблицу УПЛ. И в каждом из предыдущих четырех матчей Лиги чемпионов мы отдались полностью и старались, чтобы Украина могла гордиться нами. И я скажу своим игрокам, когда мы снова соберемся все здесь, чтобы они продолжали двигаться с верой в те вещи, которые являются для нас настоящими ценностями и которых мы искренне придерживаемся. Это те позиции, которые я до них, в принципе, всегда доношу, и сейчас могу лишь в очередной раз это проговорить и напомнить — то, насколько важна эта вера в наши ценности.

— Смогла ли сегодня команда реализоваться и показать свою идентичность?

— Если "Шахтер" не сумел одержать победу и заработать три очка, то, конечно, мы не реализовали свой потенциал. Мы должны принять этот свершившийся факт. Это один из наших постулатов, которого стараемся всегда соблюдать. Однако, как я уже неоднократно отмечал сегодня, иногда жизнь подбрасывает нам такие обстоятельства, когда и ничья может быть довольно неплохим итоговым результатом на табло, и тогда мы должны уметь ею удовлетвориться в какой-то степени. Единственное, на что я могу сейчас пожаловаться, — недостаточная активность в реализации моментов в штрафной площадке соперника, которых мы, по-моему, создали немало. Однако это уже тот нюанс, над которым будем работать, и я убежден, что со временем мы дойдем до того, чтобы отличаться еще чаще в воротах оппонентов.

— Результаты последних матчей, пожалуй, не те, на которые рассчитывал "Шахтер", особенно учитывая, что в предыдущих поединках заслуживал больше. Насколько сейчас команда готова психологически справиться с этим сложным периодом и что происходит с атмосферой внутри коллектива?

— Прежде всего нужно понимать, что, более того, как устали наши тела, еще более устали наши головы. И если бы мы тогда не потеряли два важных очка в матче с луганской "Зарей", я был бы сегодня еще больше доволен той ничьей, которую мы смогли завоевать в этом тяжелом дерби с киевским "Динамо". Конечно, каждый раз, когда вы покидаете поле, не выиграв, вместе с тем и не уступив, продолжаете мечтать о победе, которая могла бы принести еще больше пользы и быть еще более ценной для вас.

Однако нам предстоит еще несколько важных противостояний в Лиге чемпионов и несколько туров чемпионата Украины. Мы продолжаем двигаться по этой турнирной дистанции со множеством молодых футболистов, и я особенно осознаю, насколько непросто это также и для них. Я полностью соглашаюсь с вашими словами, спасибо за ваше понимание. И, как я подчеркнул, ничья никогда не может полностью удовлетворить нас, учитывая атмосферу в команде, однако мы должны понимать, что это не конец света и у нас впереди еще множество шансов, чтобы наверстать то, что мы потеряли до того. И мы будем однозначно пытаться ими воспользоваться.

Сейчас "Шахтер" (29 очков) возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая на один балл "Полесье", которое имеет матч в запасе. "Динамо" (23 пункта) с поединком в запасе находится на третьей позиции.

В следующем туре "Шахтер" 20 ноября сыграет с "Левым Берегом", а "Динамо" 22 ноября будет противостоять "Оболони".

Напомним, недавно гранды отечественного футбола также встречались в 1/8 финала Кубка Украины: "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" (3:0) и вышел в четвертьфинал.

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