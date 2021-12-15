"Краснодон - это Украина, война идет на моей территории": Беринчик высказался перед боем с россиянином

Денис заявил, что люди из его родного города "стали заложниками ситуации".
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик дал пресс-конференцию накануне боя против россиянина Исы Чаниева.
33-летнего украинца журналисты спрашивали не только о предстоящем поединке, но и о дополнительном давлении из-за войны с Российской Федерацией на Донбассе.
"Идет ли война между Украиной и Россией? Я из Краснодона, Луганской области, война идет на моей территории. Хочется, чтобы спорт был вне политики, но есть свои моменты, конечно. Краснодон - это Украина? Конечно. Многие люди там поддерживают нашу страну. Они стали заложниками ситуации, волнуются", - ответил Беринчик.
Также украинский бокер поделился ожиданиями от поединка с россиянином.
"Чаниев - интересный соперник. Смотрел его поединок, как он одолел "проспекта" из Казахстана. Вырубил его наглушняк. Вам всем понравится, поскольку я давно не боксировал, голоден и готов пройти всю дистанцию. Но это бокс, все может закончиться в любой момент.
С Чаниевым все будет по-мужски и по-пацански. Чаниев - сильный и злой боксер. Он не приехал отбывать номер, не поедет домой, выбросив полотенце", - сказал Денис.
Бой Беринчика против Чаниева состоится в субботу, 18 декабря, в Броварах. На кону будет стоять титул WBO International. Денис будет защищать этот пояс уже в пятый раз.
Отметим, что на этот раз соперник у украинца очень серьезный. В 2019 году Чаниев боксировал за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе, но уступил ганцу Ричарду Комми, которого совсем недавно деклассировал Василий Ломаченко.
- В последнем бою на боксерском ринге Беринчик 21 марта нокаутировал чилийца Хосе Санчеса. В активе Дениса 15 побед (9 - нокаутом) в 15 поединках.
- 24 июля Беринчик дебютировал в бою на голых кулаках и победил бывшего бойца UFC Артема Лобова по прозвищу "Русский молот".
- Чаниев провел в профи 18 поединков: одержал 15 побед (7 - нокаутом) и трижды проиграл. В последнем бою 29-летний россиянин в июле нокаутировал казаха Нуртаса Ажбенова.