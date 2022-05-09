Кричал "Слава Украине": грузинский комментатор эмоционально отреагировал на хет-трик украинца (видео)

Украинский форвард "Динамо" Тбилиси Станислав Биленький стал героем матча чемпионата Грузии. Голевая феерия от украинца вызвала восхищение у комментатора встречи.

В матче 12-го тура чемпионата Грузии "Динамо" Тбилиси на выезде разгромило предпоследнюю команду таблицы - "Сиони". Поединок завершился со счетом 3:7, а лучшим его игроком стал украинский нападающий гостей Станислав Биленький.

23-летний уроженец Донецка отличился три раза в воротах соперника. Наш соотечественник наносил результативные удары на четвертой, 34-й и 90+2-й минутах.

После того, как Биленький оформил хет-трик, комментатор матча не сдержал эмоций и в прямом эфире встретил успех Станислава громким возгласом "Слава Украине!"

Добавим, что Биленький начинал карьеру в "молодежке" донецкого "Шахтера". Он играл за донецкий "Олимпик", словацкий ДАК 1904 года, польский "Заглембе, львовский "Рух" и "Динамо Брест" (Беларусь).

В феврале форвард подписал контракт с тбилисским "Динамо". За свой новый клуб Станислав успел провести 11 матчей и забил четыре гола.

Сейчас "Динамо" Тбилиси занимает второе место в чемпионате Грузии. Лидирует "Динамо" Батуми с 27 очками в своем активе.

Напомним, накануне защитник сборной Украины Виталий Миколенко забил яркий дебютный гол за английский "Эвертон".

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