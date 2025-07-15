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Кричал в лицо: Усик прокомментировал поведение Дюбуа во время битвы взглядов
Украинец ответил на вопрос, почувствовал ли энергию от своего соперника.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал поведение обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа во время битвы взглядов в Лондоне.
– Ты только что провел битву взглядов с Даниэлем. Какую энергию ты почувствовал от Дюбуа, словно кричащего тебе в лицо? Что ты думаешь об этом?
– Я не почувствовал энергии, потому что думаю, что это Даниэль почувствовал мою энергию.
– Что, по твоему мнению, он думает, чувствуя твою энергию?
– Не знаю. Задавайте эти вопросы Даниэлю, не мне. Потому что я чувствую себя хорошо. Все в порядке, – сказал Усик.
Во время битвы взглядов Дюбуа кричал в лицо украинцу, который в ответ остался невозмутимым.
Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.
В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.
Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.
Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.
Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа рассказал, как его семья переживает войну в Украине.