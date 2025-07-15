Кричал в лицо: Усик прокомментировал поведение Дюбуа во время битвы взглядов

Усик – Дюбуа / © instagram.com/usykaa

Реклама

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал поведение обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа во время битвы взглядов в Лондоне.

– Ты только что провел битву взглядов с Даниэлем. Какую энергию ты почувствовал от Дюбуа, словно кричащего тебе в лицо? Что ты думаешь об этом?

– Я не почувствовал энергии, потому что думаю, что это Даниэль почувствовал мою энергию.

Реклама

– Что, по твоему мнению, он думает, чувствуя твою энергию?

– Не знаю. Задавайте эти вопросы Даниэлю, не мне. Потому что я чувствую себя хорошо. Все в порядке, – сказал Усик.

Во время битвы взглядов Дюбуа кричал в лицо украинцу, который в ответ остался невозмутимым.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Реклама

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Реклама

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа рассказал, как его семья переживает войну в Украине.