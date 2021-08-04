Крик души: у украинского легкоатлета не нашли допинг, но не пустили на Олимпиаду в Токио

Крик души: у украинского легкоатлета не нашли допинг, но не пустили на Олимпиаду в Токио

Назар Коваленко в соцсетях возмутился окончательным решением о своем отстранении.

Украинский легкоатлет Назар Коваленко, которого вместе с еще двумя спортсменами отстранили от Олимпийских игр-2020, не сможет выступить в Токио. Об этом сам спортсмен сообщил у себя в соцсетях.

Коваленко, который специализируется на спортивной ходьбе, собирался вылететь в Токио, и там доказать свою невиновность. Однако там ему отказали снять дисквалификацию. Спортсмен не сдал в установленные сроки необходимое количество допинг-тестов.

"Пять лет невероятных усилий, колоссальной работы, утренних подъемов в 4.30, тренировок на выживание, все было сделано ради цели - ради борьбы за самые высокие награды! Семья и большая команда друзей, тренеров, меценатов работали над тем, чтобы я реализовал свою цель, свое детище над которым я работал 24/7 все 5 лет, совмещая с работой и общественной деятельностью.

А сегодня у меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх! Ситуация абсурдная и несправедливая во всех аспектах! Что в 2020, что в 2021 году у меня было сдано что меньше по пять допинг-тестов! А в 2021 году их шесть (3 соревновательных и 3 вне соревновательных). Но Athletic Integrity Unit приняло решение меня не допустить только потому, что не успел сдать внесоревновательную пробу в 63-дневный период, а сдал в более короткое время. Но как я мог знать, когда ко мне могут приехать допинг-офицеры, если это все закрытая информация и как я мог успеть это сделать в 63-дневный период, если я попал на ОИ-2020 за 60 дней до своего старта.

Я являюсь членом делегации, я не являюсь дисквалифицированным, у меня не обнаружен допинг, я заслужил место представлять Украину в честной борьбе, но "ченухи" из Athletic Integrity Unit и CAS не захотели признать себя виновными и создавать прецедент, а решили принять свое "убийственное "решение!

Я разочарован в том, что спортсмен не имеет никаких прав, спортсмен всегда виноват и отстоять себя почти невозможно, даже если ты не виноват! Официально заявляю - я готовлюсь на Олимпийские игры в Париж 2024! Там я и завершу свою карьеру как атлет!", - написал украинец на своей странице в Facebook.

Пять лет невероятных усилий, колоссальной работы, утренних подъемов в 4.30, тренировок на выживание, все было сделано по ... Опубликовано Nazar Kovalenko вторнику, 3 августа 2021

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио семь медалей - 6 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 4 августа в нашей онлайн-трансляции.

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