Криштиану Роналду и Джорджина Родригес потеряли новорожденного сына

Маленькая дочь жива.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес потеряли ребенка.

У пары, которая ждала двойню, умер мальчик. Девочка выжила. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

"С глубокой грустью мы сообщаем о том, что наш малыш умер. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря судьбе надежды и радости. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень тяжелое время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно", – сообщил он.

Заметим, в октябре влюбленные объявили, что ждут рождения близнецов. Впоследствии пара сообщила, что это мальчик и девочка.

instagram.com/cristiano

Напомним, Криштиану и Джорджина воспитывают четырех детей. Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама умерла. Достоверной информации о его маме нет. Летом 2017 у футболиста родилась двойня Ева и Маттео от суррогатной матери. А осенью в 2017-м Джорджина Родригес родила их общую дочь Алану Мартину. Теперь пара будет воспитывать еще одну дочь.

instagram.com/georginagio

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