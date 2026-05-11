Кристал Пэлас — Райо Вальекано: букмекеры сделали прогноз на финал Лиги конференций

"Кристал Пэлас"

В среду, 27 мая, английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано" встретятся в финале Лиги конференций сезона-2025/26.

Решающий матч третьего по престижности евротурнира состоится на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В полуфинале "Кристал Пэлас" обыграл донецкий "Шахтер" (3:1, 2:1), а "Райо Вальекано" одолел французский "Страсбург" (1:0, 1:0).

Прогноз букмекеров на матч Кристал Пэлас — Райо Вальекано

Фаворитом финального матча Лиги конференций букмекеры считают "Кристал Пэлас". На победу "орлов" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,88. Ничья — 3,33. Выигрыш испанского клуба по итогам 90 минут поединка — 4,33.

Вероятность завоевания трофея подопечными Оливера Гласнера оценивается коэффициентом 1,41. Триумф "Райо Вальекано" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти — 2,75.

Отметим, что в финале Лиги конференций на кону будет стоять не только трофей, но и путевка в основной раунд следующего розыгрыша Лиги Европы.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).

